Millal sina viimati oma last akna taga puuris «tuulutasid» või rahustasid teda oopiumiga? Loodetavasti mitte kunagi. Ent 19. sajandil olid sellised meetodid tavalised. Õnneks on meie arusaamad lastekasvatusest ajaga drastiliselt muutunud. Loe altpoolt lähemalt, milliseid naljakaid ja ka vihale ajavaid nõuandeid lastevanematele tol ajal jagati.

19. sajandil oli tavaline riputada imik puuriga akna taha, et ta saaks värsket õhku hingata. Seda nimetati tuulutamiseks. Meetodit populariseeris dr Luther Emmett Holt oma 1890. aastate raamatus, väites, et külmas karastudes kasvab laps terveks ja tugevaks. Ta küll ei öelnud, et riputage puur akna külge, kuid see sai populaarseks linnades, eriti suduses Londonis.