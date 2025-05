Kevade lõpp ja suve algus on ideaalne aeg, et anda oma aiale uus elu. Hea viis selleks on istutades sinna värvilisi ja vastupidavaid lilli, mis ei nõua liialt hoolt, ent pakuvad silmailu kogu hooajaks. Oleme kokku pannud valiku lihtsasti hooldatavaid aialilli, mis sobivad hästi Eesti kliimasse.

Saialill on üks neist aialilledest, mis sobib suurepäraselt igale aiapidajale. Sealjuures eriti neile, kes soovivad ilu vähese vaevaga. Saialilleõisi on erinevates kollastes ja oranžides toonides, kuid on ka valgeid ja roosakaid toone. Tegu on ka hea lõikelillega, mis säilib vaasis ilusana terve nädala. Vähenõudlik taim, mis õitseb kuni sügiskülmadeni ja kannatab isegi nõrka öökülma, ühtlasi kasvab edukalt ka poolvarjus.