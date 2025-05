Kohati on tunne, et vapraid väikeseid Baltimaid ühendab üks sõrm – keskmine sõrm üksteisele! Sealt sõrmest on puudu see võlusõrmus, mis neid kõiki ühendaks. Kääbikud ju selle sõrmuse vaprat ja kannatusterohket radapidi sulatule hävingusaagiks viisid – äkki oli Keskmaa ikkagi Baltikum?!