Jaapanis resideeruv Merike Villard viib selles loos lugejad rännakule Shikoku saarele, täpsemalt Kochi piirkonda ja Tosacho mägiküladesse, kus kevad on kui looduse peidetud aarete laegas. Just sel aastaajal ärkab loodus ellu ning mäekülgedel tärkavad söödavad ja tervist turgutavad taimed, mida kohalikud on sajandeid kasutanud nii toiduks kui rahvameditsiinis.

Merike jagab oma isiklikku kogemust nelja imelise taimega, millel on lisaks maitseelamusele ka tervist toetavad omadused – ning näitab, kuidas Jaapani looduses ja toidukultuuris sulandub ilu, tervis ja traditsioon üheks.

Kevad on Kochi piirkonnas ja Tosacho's kui kullaauk mägedes kasvavate taimede korjeks, mis on söödavad ja keha turgutavate või lausa raviomadustega. Söödavaid taimi jagub üksjagu ja nende toiduks tegemine on kohalike toiduvirtuooside käe all kui käkitegu. Täna räägin teile neljast taimest, mida hiljuti korjamas käisin.