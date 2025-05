Üks paar karupoegi jäi kaamera ette 21. mai õhtul veidi enne kella 11 õhtul. Karusid filminud Ainar Silm rääkis Lemmikule, et arvas algses, et tegu võib olla metssigadega. Siis aga sai aru, et tegu on hoopis karudega, kes olid mehe sõnul väga julged ja uudishimulikud.