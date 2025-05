TASUB TEADA Selle kavala nipi abil võidad iga kassi südame

Kasse on ikka müstilisteks ja omapärasteks loomadeks peetud. Nad saadavad meile oma kehakeelega pidevalt tähendusrikkaid sõnumeid – me lihtsalt ei oska neid lugeda ja sageli isegi mitte tähele panna. Samuti ei oska kass inimesest aru saada, sest mis siin salata, kombed on meil ju ikka täitsa erinevad. Nii me elamegi nendega koos samas majapidamises ja muudkui imestame vastakuti, et küll see teine liik on ikka kummaline.

Erinevalt koertest, kes väljendavad oma emotsioone üsna selgelt, võib kassi käitumine tihti tunduda salapärane. Kui aga mõista, mida erinevad žestid, kehahoiakud ja liigutused tähendavad, on meil võimalik käituda nende tundeid ja piire austades ning luua oma vurrulise sõbraga parem ja tugevam suhe. Nii saab kiisu elada stressivabamas keskkonnas, mis omakorda tähendab väiksemat võimalust käitumishäirete ja terviseprobleemide tekkeks.

Uuringud näitavad, et umbes 30–50% kodukassidest kannatavad kroonilise stressi all, isegi kui nende omanikud seda ei märka. Nimelt varjavad kassid oma ebamugavust väga hoolikalt, sest looduses nõrgana paistes on suur oht röövlooma saagiks sattuda. Seda ei saa ükski kass endale lihtsalt lubada. Kuigi peamised stressiallikad tubastes tingimustes elava nurruri jaoks on muutused keskkonnas ja piisava stimulatsiooni puudus, on väga oluline roll ka suhtlusel inimesega. On ju inimene see, kes eelnimetatu üle kontrolli omab.

Seltsiv loom