Küllap on enamik inimesi näinud oma elus vähemalt ühe korra mõnda romantilist armastusfilmi, kus ilusad inimesed sõidavad lahtise auto või punase Vespaga mööda käänulisi Itaalia teid ringi, endal juuksed tuulest lehvimas, taustaks varasügisesed taeva poole filigraanselt sirguvad küpressid, juba elupäevi näinud mahajäetud varemed ja lõpututesse kaugustesse ulatuvad veiniistandused. Ja siis öeldakse, et see on ainult film – sellist elu päriselt ei eksisteeri. Aga võta näpust, üks Eesti paar on otsustanud enda elu elada täpselt nagu filmis ning ilma pikema mõtlemiseta jõutigi nii ühisele otsusele korraldada oma unistuste pulmad idüllilises Itaalias.