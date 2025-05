Aasia sõrmiksaarmas on maailmas tuntud 13 saarmaliigist väikseim. Sõrmiksaarmas on ta seetõttu, et tema küünised ja ujulestad on väikesed, ümarad varbad ja pehmed tallad aga väga tundlikud. Nende abil tabab ta veealuse saagi kaldaäärseid läbi kompides.