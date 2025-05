Paljude jaoks on Hollywoodi defineerivaks kaunitariks 50ndate seksisümbol Marilyn Monroe, kes on inspiratsiooniks paljudele naistele. Alles 2022. aastal teenis tõsielustaar Kim Kardashian hulga tähelepanu, kandes Monroe kuulsat kleiti iga-aastasel Met Gala üritusel. Monroed kasutati inspiratsioonina ka moeajakirja Vogue 2025. aasta veebruari kaanestaari, popartisti Sabrina Carpenteri fotosessioonil. Seega pole liialdus, kui öelda, et Monroe pärand kestab tänaseni.