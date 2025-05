1990ndad olid supermodellide kuldaeg – periood, mil modellidest said globaalsed ikoonid, keda tunti eesnimepidi ja kelle näod kaunistasid nii moelavasid, ajakirjade kaasi kui ka reklaamkampaaniaid üle kogu maailma. Naomi, Claudia, Cindy, Kate, Linda – need nimed ei tähistanud enam pelgalt modelle, vaid tervet ajastut, elustiili ja iluideaali.

Vaatame tagasi nende legendide hiilgeaegadele ning uurime, kuidas nad on ajaproovile vastu pidanud. Mõned neist on siiani aktiivsed moemaailmas, teised on suunanud oma energia ärisse, televisiooni või heategevusse. Üks on aga kindel – need naised on jätnud moeajalukku kustumatu jälje.