HEA ELU TEEJUHT Nobedate näppudega kurbuse ja üksinduse vastu

Kudumise-heegeldamise positiivne mõju vaimsele tervisele on juba ammu teada, ka teaduslikult tõendatud fakt. Leidub hulk uurimusi, mis kinnitavad, et kudumine vähendab stressi, aitab toime tulla ärevusega, toidusõltuvustega, alandab vererõhku, aeglustab dementsuse ilminguid jpm. Selle teadmise valgel on organiseeritud tuhandeid kudumisringe ning väljaõppinud terapeudid lubavad vaimu tervenemist kudumisteraapia läbi.