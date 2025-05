NÄDALA RETSEPTID Kooki? Muidugi rabarberist. Ragne Värgi retseptid

Magusaköögi vallutab vastu suurt suve suuresti rabarberirefrään. Nii on ka toidublogija (kokkama.ee), köögitoimetaja ja äsja oma kümnenda kokaraamatu «Minu maitsev köök. Lihtsad retseptid soolasest magusani» valmis saanud Ragne Värgi kodus. Koogid ja hoidised on peamine, mida ta hiliskevadest varasuveni rabarberist teeb. «Pärast pikka ja pimedat talve hing lihtsalt ihkab rabarberimagusat,» selgitab ta koogi- ja moosiisu, mis hakkab esimesi rabarberivarsi nähes sees kruttima. Rabarberi maitse mõjub justkui äratus talveunest ja kinnitab, et suvi on kohe-kohe kohal.