NAISTEJUTUD Ta tundus ideaalne mees, elas Kalamajas, tegi hästi süüa... kuid järgnev ehmatas naise kaameks

Meestevihkaja, kes kuuleb hääli

Ta oli väga ilus naine ning tal olid ilusad punased juuksed. Mul on alati olnud nõrkus punapeade vastu. Ütlesin, et asi pole selles ja rääkisin talle ausalt, mis äsja päriselt juhtus. Ta tänas mind aususe eest. Otsustasime, et jääme ikkagi sinna ja kohta vahetama ei hakata, sest see ei muudaks enam midagi. Neiu ütles mulle, et kuna mina olen avameelne, peab ta ka mulle midagi ausalt ära rääkima. Nimelt tal olid vaimsed probleemid ja seetõttu tarvitas ta kangeid ravimeid. Ta tunnistas, et on seetõttu vaimselt veidi ebastabiilne. Näiteks mõnel päeval vihkab kõiki mehi ja ei taha kedagi näha. Ta ütles, et kuuleb vahel oma peas hääli. «Aga see on ainult mõnel päeval,» lausus neiu kohmetult naeratades. Kui ma küsisin tema ravi kohta küsimusi, siis ta ütles, et tegelikult pole see haigus üldse nii hull ja ta kavatseb ravimite võtmise varsti järele jätta, sest ta tahab oma sisemist häält paremini kuulda. Selle loo usaldas Aimur-Jaanile 27-aastane mees.