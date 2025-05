Aja ja kogemusega hakkas mul tekkima arusaam, et mingid sihtkohad on justkui elu poolt toetatud ja teised mitte. Kas on lennupiletid odavad, keegi soovitab, kutsub külla, saad pakkumise tööks või vabatahtlikuprojektiks. Pärast kahte kuud USAs ootasin Floridas kannatamatult oma järgmist «kutset». Raha oli alles veel täpselt nii palju, et osta lennupilet järgmisesse sihtkohta, kuid siis oli vaja juba midagi töölaadset leida. Kammisin erinevaid rahvusvahelisi lehti, tööportaale, projekte, kuulutusi ja kõike võimalikku, mis võiks reisi jätkusuutlikkusele kaasa aidata, saatsin muudkui kirju, CV-sid, isegi videosid, kuid tulutult.