«Eestlase jaoks tundub, et just need kaks asja on Brasiilial puudu – kord ja progress, [---] aga kõige hullem asi, millega kohaneda, on aja mitteeksisteerimine,» kirjeldab juhtimiskoolitaja Ivar Raav, kes on Lõuna-Ameerika riigis tänu abikaasale reisinud kui kohalik. Uurisime Ivarilt, mis on Brasiilia võlud ja valud, kuhu kohalikud parema meelega lähevad ja mida nad eestlastest arvavad.