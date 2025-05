Riia vanalinna äärde kerkinud Eesti uus saatkonnahoone ei ole lihtsalt diplomaatiline taristu, vaid märgiline arhitektuurne avaldus. Põhjamaise minimalistliku esteetikaga, ent tehniliselt keeruka lahendusega hoone sümboliseerib Eesti kohalolu Lätis uues kvaliteedikastmes. Kaarma dolomiidist fassaad, läbimõeldud sisekujundus ning ettevõtluskeskuseks avatud ruumid annavad tunnistust sellest, et uus saatkond on palju enamat kui diplomaatiline kontor – see on kohtumispaik, visiitkaart ja väärtust loov sümbol.