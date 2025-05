Hommik on stardipauk su kehale. Mida sa ärkamisele järgnenud tundide jooksul teed, tõmbab su kas käima või pidurdab sind. Kui edukalt sul õnnestub üleliigseid kilosid ihult heita, sõltub otseselt sellest, kuidas sa alustad oma päeva. Ja see ei tähenda seda, et pead kell kuus hommikul kangi rebima või mudamaitselist smuutit luristama.