Austraalia lambakoer Yamba on hüpokoer. See tähendab, et ta oskab oma diabeetikust perenaisele märku anda, kui tema veresuhkur langeb ohtlikult madalale. Yamba suudab seda teha isegi öösel, kui perenaine Anna magab, ning on tänu sellele tema elu päästnud vähemalt sajal korral.

Yamba tuli diabeeti põdeva Anna Juuriku ellu 2017. aastal. Anna oli töötukassast juhuslikult teada saanud, et Eestis hüpokoeri treenitakse ning kohe oli tal selge, et üks selline vahva tegelane võiks tema elus olla. Erinevate tõugude seast osutus valituks just Austraalia lambakoer, kuna see on Anna sõnul väga tark ja tugeva tervisega tõug.