New Yorgis elamine ja töötamine on imeline – iga päev on võimalus kogeda midagi ägedat. Näiteks süüa ehtsat toitu erinevatest kultuuridest, käia komöödiaetendustel, muusikakontsertidel ja käsitöömessidel, hängida paljudes õllebaarides ja pruulikodade taproom'ides. Aga kui töötad aastaid järjest 60-tunniseid töönädalaid, koos stressi, õhusaaste, räpasuse, turvatunde puudumise ja kõige muuga, mis kaasneb eluga suures linnas, siis hakkad paratamatult teistsuguse elu peale mõtlema. Näiteks elas meie kodu 5 kilomeetri raadiuses rohkem inimesi kui kogu Eestis kokku – see on tohutu! Kui Covid tuli ja sa jätkad tööd samas stressirohkes keskkonnas, aga kõik need positiivsed võimalused on äkki kadunud, siis hakkad tõsiselt kõige üle järele mõtlema.