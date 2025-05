See on lause, mille ütlemine praeguses maailmas tundub justkui avaldus sõja kuulutamisest Tinderi-generatsioonile. Aga siin ma olen – 29-aastane naine, kes on otsustanud just seda teha. Ja see pole tulnud tühjast kohast. See on kogunenud aastatepikkusest kogemusest, katkistest kohtumistest, lootustest, mis hääbuvad, ja armumisest, mis lõppeb ghost'imisega. Ma ei ole just teab mis vagaduse etalon, ma olen tavaline naine, kellel on siiber saanud mängudest. Ja kes otsustab, et nüüd piisab tühipaljast deitimisest. Vähemalt mõneks ajaks.