MURUKATE INETU? Ekspert jagab paar head nippi selle päästmiseks

Roheline murulapp on iga aia au ja uhkus, kuid mõnikord võib põud selle kollaseid laike täis kõrvetada. Samuti on võimalus, et rohetava murulapi neelab enda alla hoopis sammal. Aias levides hakkab sammal muru lämmatama, võttes murult ära kasvuruumi ning vee ja toitained. Ühel hetkel võid avastada, et kaunist murulapist pole enam midagi alles ning see on asendunud vetruva või laigulise samblamatiga.