Minu Türgi päris nägu: valesti mõistetud paradiis

Mulle tundub, et Türgi on sihtpunkt, mida on eriti lihtne valesti mõista. Kuskilt on tulnud see massiivne kuvand, et seal tahetakse sulle igal nurgal midagi pähe määrida – türkiissinist talismani, odavat vaipa või paadireisi, mille hind tõuseb samas tempos hommikupäikesega. Või päikesetool basseini ääres on privileeg, mille nimel tuleb hommikul kell seitse rüselema minna ja loota, et oled naabrist nobedam. Et kõik-hinnas hotellid pakuvad keskpärast buffeed, kärakat voolab ojadena ja basseini ääres lauldakse valjuhäälselt «Kalinkat». Aga see pole Türgi, mille mina leidsin.

Rinnahoidjad, küüslauk ja üks kaagutav kamp – tere tulemast Türgi turule!

Türgi turg on nagu ooperimaja ilma partituurita – kõigil on midagi öelda ja kõigel on oma koht, aga mitte keegi ei tea, kus see koht just täpselt on. Ühel Izmiri turul ei paistnud esmapilgul midagi peale kahe leti, aga see oli puhas silmapete keset päist päeva. Esimese müüjani jõudes hakkas suur turg meie ees sopistatult avanema ja oh, kui palju head, ägedat ja ilusat seal oli. Toit! Munad, kanad. Marjad, puuviljad, köögiviljad ja vürtsid. Teine vürtsimüüja. Kolmas! Piimatooted ja lihaspetsid, kõik sõbralikult ja vastutulelikult valmis oma kaupa tutvustama, mitte pähe määrima. Vinüülplaadid, muusikasõbrast reisisemu oli neid virnu nähes õnne tipul ja pea tunnike ei kuulnud ma temalt sõnagi. Ühes nurgas laius rinnahoidjate lett, mis on nii monumentaalne, et hetkeks kahtlesin, kas need kaunid pesutükid on müügil tüki- või kilohinnaga. Samal ajal leidsin end küüslaugumäe jalamilt – valged, lopsakad, lõhnavad ja absoluutselt vastupandamatud. Ilma pikemalt mõtlemata ostsin pool kilo Eestisse kaasa, justkui oleks see mingit liiki siin tundmatu rahvuslik aare.