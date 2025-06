Kui sisearhitekt Triinu Aruoja koos oma perega Viljandi lähistele kodu rajas, ei sündinud sellest lihtsalt üks läbimõeldud ja maitsekas elamispind. Sündis kodu, mis peegeldab tema filosoofiat, tööpõhimõtteid ja elutunnetust. Iga liist, iga valgusviht ja materjalivalik on osa suuremast mõttekorpusest, mille Triinu on aastate jooksul endas kasvatanud.

«Oleme Taneliga olnud koos 13–14 aastat ja meil mõlemal on huvi arhitektuuri vastu,» ütleb Triinu. «Kui me alles «noored» olime, siis meeldis meile käia näiteks Kakumäel ja teistes linnaosades lihtsalt vaatamas, kuidas inimesed on oma kodud lahendanud. See oli meile omamoodi hobi. Sama ka reisidel – meie jaoks on hoonete vaatamine sama tähtis kui loodus või kohalik köök.»