NÄDALA RETSEPTID Elluastujad astuvad üksinda kööki. Pidu!

Ühel hetkel küsis ta endalt, et mis oleks, kui kirjutakski lihtsa ja praktilise kokaraamatu noortele, kes on just kodust välja kolimas ning alustavad iseseisvat köögielu, või koolilastele, kes tahavad lihtsalt omapäi kodus süüa teha. Viimase tõuke raamatu «Kuidas keeta muna. Elluastuja kokaraamat» sünniks andis talle vanim poeg, kes astus ülikooli ja pidi iseseisvalt köögis hakkama saama. Varsti läksid ülikooliteele pere kaksikud ja küsimused said muudkui hoogu juurde. Olgu või: kuhu ma panen järele jäänud toidu ja kaua see säilib?