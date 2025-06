Eestlastele uskumatud põhjused, miks Itaalia kelner su kohvitellimust kuuldes seda tuua ei taha

Selgub, et kohv – see näiliselt lihtne jook – võib olla üks suurimaid kultuurilisi miinivälju, eriti kui satud riiki, kus selle ümber on aastasadade jooksul kujunenud omaette reeglistik. Itaalias näiteks on neil reeglitel kindel koht igapäevaelus.