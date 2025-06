ERKIle omane vaba vaim valitses nii laval kui ka saalis. ERKI Moeshow on alati olnud lisaks moeüritusele noorte moeloojate loominguline manifest, kus reeglid visatakse aknast välja ja loovusel lastakse lennata. Ka publik ei jää alla, sest see pole koht, kus peaks olema tagasihoidlik või vastama normidele. Lisaks lavale toimus etendus ka publiku seas, kes kandsid kõike: litreid, lateksit, pitsi, kunsti ja huumorit. Kõik küsitletud olid ühel meelel, et ERKI võlu on vabaduses – nii vaatajana kui ka loojana.