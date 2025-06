Taani sisekujunduse saladus: katsuda seda ei saa, kuid see muudab kõike!

Valgustusel on meie kodu meeleolu ja heaolu kujundamisel palju suurem roll, kui esmapilgul tunduda võib. Just seetõttu suhtuvad näiteks taanlased sellesse lausa kirgliku pühendumusega. Nende jaoks ei ole valgus lihtsalt praktiline vajadus, vaid oluline osa elukvaliteedist ja meelerahust. Meik Wikingi raamatu «Väike raamat hygge'st» kohaselt on valgustus Taanis kunstivorm, teadus ja tööstusharu ühes – kõik selleks, et leevendada pikki pimedaid kuid, mil looduslikku valgust on napilt.