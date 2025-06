Philadelphias Cedarbrooki linnaosas asuval Ivy Hilli kalmistul seisab hauakivi, millel on kirjas «Ameerika tundmatu laps». See on püsiv mälestusmärk lapsele, kes sinna maetud on – poisile, kes leiti umbes 67 aastat tagasi kastis surnuks pekstuna. Sellest ajast alates on teda tuntud kui kastis poissi.