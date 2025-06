Kui õpetajana töötanud Siiri Kasak (35) ühel väsitaval nädalavahetusel kodu koristama asus, ei aimanud ta, et see lihtne tegevus muudab tema elu. Sellest, mis algas segaste mõtete vaigistamise vajadusest, sai alguse teekond uue kutsumuseni. Pärast karjäärimuutust aitab Siiri inimestel luua korda mitte ainult nende kodudes, vaid ka nende sees. Lisaks jagab ta ka nippe koristamise kohta, mida inimesed võiksid enda igapäevaelus rakendada.

Milline hetk või sündmus pani teid esimest korda mõtlema, et koristamine võiks olla midagi enamat kui lihtsalt kodune igapäevatoiming?

See tuli täiesti ootamatult. Oli üks eriti väsitav periood – õpetajatöö oli stressirohke, elu kihutas omas tempos ja ma tundsin, et olen hajevil. Ühel nädalavahetusel, kui olin üksinda kodus ja peas oli justkui müratase laes, võtsin kätte ja hakkasin koristama. Mitte kohusetundest, vaid et lihtsalt enda sees mingisugust korda luua.