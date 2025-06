New Yorgi avalikku arvamist hoiab praegu ärevil kriminaalsündmus, kus naine tappis oma mehe ja selle kuulsa Prantsuse naistemõrtsuka Landru eeskujul ära põletas, kirjutas Sakala juulis 1929. Henri Landru oli Prantsusmaa sarimõrvar, kelle hingel oli vähemalt kümne naise mõrv – julma mõrtsukaga võrdlemine pidi ometi ju tähendama, et New Yorgis on juhtunud midagi eriti skandaalset? Asja lähemalt uurides selgub aga, et lugu oli hoopis mitmekihilisem.