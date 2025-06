Kuidas see võimalik on, et Nancy nii värske välja näeb? «Küllap Photoshop,» ühmab mõni kadedalt. Teine kahtlustab ilukirurgiat. Aga ei ole! Nancy on loomuliku ilu kõige eredam kehastus – sama trimmis ja kaunis nii lähedalt kui kaugelt, nii lavagrimmis kui puhta, meigivaba näoga.

«Mis küll teie ilusaladus on?» Seda küsimust on Nancy elu jooksul kuulnud tüütuseni palju. Kuid saladus püsib. Vahel kahtlustatakse, et küllap on Nancyl mingi trikk, millest rääkida ei taha, nagu emand Gotheli võlulill Rapunzeli muinasjutust. Kaugeltki mitte – Nancys puudub kadedus. «Sellele küsimusele lihtsalt ei ole lühikest vastust,» ütleb ta naeratades. Pinnapealselt ei saa. Ajakirjanik võib kätte saada soovituse, et joo vett. Vale see ju pole. Kuid võid Nancy eeskujul kasvõi kogu Ülemiste järve tühjaks rüübata ja endiselt vana välja näha.