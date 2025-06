Joyce Carol Vincent oli 38-aastane naine Londonist, kellel olid nii pere kui sõbrad. Miks siis kulus üle kahe aasta, enne kui keegi sai aru, et ta on surnud?

Kujutle järgmist: astud korterisse, mis on veidi korratu – ukse juures on virn avamata kirju, kraanikauss on musti nõusid täis. Teleris mängib BBC1 ning nurka on kogunenud hunnik jõulukinke, mis ootavad teelepanekut.