Mõnus vaade pilvedele, taevasinine silmapiir ja rahulik hetk lennukis – paljude jaoks on aknaäärne istekoht ideaalne valik. Ent kas oled kunagi mõelnud, et selle imeilusa vaatega võib kaasneda peidetud hind? Viimastel aastatel on üha rohkem dermatolooge hakanud hoiatama reisijaid: päikesekiirgus lennukiakna kaudu võib olla arvatust ohtlikum.