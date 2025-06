«Kas on aeg puhkusele minna?» Keha annab puhkusevajadusest märku juba enne, kui sina seda teadvustad

Töö ja elu tempo on järjest kiirem, aga inimene pole masin. Kuigi kohustusi jagub igaks päevaks ja puhkus tundub tihti nagu edasilükatav luksus, ei tohi unustada, et ka parimad meist vajavad vahepeal pausi. Tegelikult hakkab keha sageli juba tükk aega enne märku andma, et on aeg aeg maha võtta – küsimus on, kas oskad neid signaale märgata.