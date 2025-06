Kaugele reisimine võib olla põnev, kuid sageli tähendab see ka pikka lendu. Et kohale jõudes end värskena tunneksid, tasub lennukis magada. See pole alati lihtne – isegi kogenud reisijatele. Sellised segajad nagu lärmakad kaasreisijad, turbulents või nutvad beebid ei allu sinu kontrollile, seega keskendu sellele, mida saad ise ära teha, et lend võimalikult mugavaks muuta.