Škoda (varjupaiga nimega Printsessi) perenaine Dana meenutab, et esimest korda kassi vaatama minnes võttis ta juba kaasa transpordipuuri, sest oli kindel, et võtab kassi endale koju.

«Kui ta tuppa toodi, ei tundnud ma teda esialgu äragi – ta oli puhas, karv taas kasvanud, väliselt terve. Mul tuli pisar silma, kui mõistsin, et see on minu uus pereliige paljudeks aastateks. Ta tuli julgelt lähedale nii mulle kui varjupaiga töötajatele, ei kartnud inimesi. Mind hämmastas, kui hell ja tänulik ta oli ning kui tähelepanelikult ta inimest kuulab – tundus, nagu ta mõistaks iga sõna,» rääkis ta nende esimest kohtumisest.