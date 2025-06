NÄDALA AED Teod ja täid ründavad – mis avitaks?

Tänavu kevadel on aedades seninägematutes kogustes kõiksugu kahjureid, kes aiataimedest suhkrurikast mahla imevad. Me märkame neid alles siis, kui meile tundub, et taim ei kasva päris tavapäraselt – lehed on moondunud, ei avane üldse või on veidralt krussis, lehtedel on kublad, neisse on näritud augud või on need kolletununa maha langenud. Kes seda korraldavad ja kuidas neist vabaneda?