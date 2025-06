NÄDALA REIS Hongkongi väike õde Macau

Paljud teavad endist Briti kolooniat Hongkongi, mille britid loovutasid 1997. aastal Hiina Rahvavabariigile ja mis vastavalt põhimõttele «üks riik, kaks süsteemi» moodustab ühe kahest Hiina erihalduspiirkonnast, kus on ülejäänud riigist erinev poliitiline ja majanduslik süsteem ning ka oma valuuta. Vähem ollakse kuulnud Macaust (hiina keeles Aomen), mis endise Portugali kolooniana anti Hiinale üle kaks aastat hiljem, aastal 1999, ja mille suhtes kohaldatakse sama «ühe riigi, kahe süsteemi» põhimõtet.

Enamik Euroopa turiste saabub Macausse Hongkongi rahvusvahelise lennujaama kaudu. Macaul on olemas ka omaenda rahvusvaheline lennuväli, kuhu saab lennata Hiinast, Taiwanilt, Taist, Koreast, Singapurist, Filipiinidelt ja Jaapanist. Nende riikide elanikud moodustavadki ülekaaluka enamiku Macaud aastas külastavast u 31 miljonist turistist. Macau rahaühik on pataaka (pataca), laialdaselt aktsepteeritakse ka Hongkongi dollarit (kursiga 1:1). Pataca ja euro suhe on umbes üheksa ühele.