Sotsiaalmeedias ringi vaadates on paljudele silma hakanud kaunid rootslased — tundub justkui kõik nad näeksid erakordselt head välja! Neis on midagi erilist – ka selles, mida nad seljas kannavad. Mõtlen endamisi, et ehk on see lihtsalt reklaami mõju, sest sotsiaalmeedias näib kõik alati parem kui tegelikult. Siiski otsustan selle ise järele vaadata. Istun lennukile ning lendan Rootsi pealinna Stockholmi, et uurida, kas nad on päriselt ka sama kaunid ja stiilsed, nagu end sotsiaalmeedias näitavad.​