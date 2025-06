Neid muudatusi, nagu näiteks koerte ketis pidamise keelustamine ja koerte kiibistamise kohustuslikuks muutmine, on loomasõbrad, loomakaitsjad ja veterinaarid pikisilmi oodanud juba aastaid ning tervitavad neid igati. Halva üllatusena avastasid nad hiljuti, et plaanidest on välja jäänud üks väga oluline punkt – nimelt kasside kiibistamise kohustuslikuks muutmine ja kiibi andmete registreerimine.