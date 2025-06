OOTAMATUD VASTUSED Eestlased jagavad põnevaid detaile, mis elu tõeliselt nauditavaks muudavad

Sageli arvame, et enesetunne sõltub suurtest saavutustest või erilistest sündmustest, aga tegelikult loovad tihtipeale kõige tähendusrikkama tunde just pisikesed hetked – need, mida võib-olla keegi teine meie ümber isegi tähele ei pane. Küsimusele, millised on viis väikest asja, mis panevad end naisena või mehena hästi tundma, vastasid erinevas eas naised ja mehed. Nad jagasid oma isiklikke kogemusi ning hetki, mis annavad neile enesekindlust, rahu või lihtsalt aitavad tunda end tõeliselt iseendana.