Kõhna keha saavutamises piisas enese näljutamisest. Muude sihtide saavutamiseks pöördus naine ilukirurgide poole ja nii hämmastav - teda oldigi nõus opereerima! Rindu on ta suurendanud seitse korda ja teatab rõõmsalt, et juulis plaanib neid veelgi suurendada. Avanev vaatepilt on niivõrd moondunud, et lausa valus hakkab. Kuid leidub ka teistlaadi vaateid: «Angelika on täiuslikkus!»