Kõik õpilased, kes tahtsid ja said pulma minna, said endale ka kauni kutse, millel tähtsa päeva informatsioon kirjas oli. Selleks, et päev läheks sujuvalt, said kõik Lõuna-Korea pulmakultuuri võhikud enne tähtsat üritust vajaliku informatsiooni. Tähtsaim oli pulmakingitus, milleks on traditsiooniliselt raha.