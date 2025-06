Kui Ryan Lewis laulab «Ten Thousand Hours», siis mina ütlen ausalt – ma olen need 10 000 tundi pannud kuttide tagaajamisse. Jep. Täiesti pühendunult. Full time job – aga ilma palgata. Ja noh… ma olen totaalselt läbi kukkunud. Kui see oleks kool, siis oleksin vist akadeemilisel puhkusel. Kui see oleks sport, siis oleksin varumängija. Kui see oleks kokandus, siis mu suhtekarri oleks kõrbema läinud enne kui pann soojaks sai.