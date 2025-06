EMOTSIONAALNE LUGU Perenaine: «Tulin koju, ta lamas oma pissiloigu sees ning sel hetkel mõtlesin, et olen hiljaks jäänud»

Prantsuse buldog Conrad oli energiline ja ülimalt sõbralik koer, kellele meeldis tohutult joosta ja palli mängida. Ühel hetkel aga tundus, et midagi on valesti. Sära ja energia olid noorel prantslasel korraga kadunud.​

Toona viieaastase prantslase perenaine Marika hakkas märkama, et koeral polnud enam seda energiat, mis varem. «Esimese asjana sain aru, et söögiisu on kadunud – isegi kaalikat ei tahtnud, mis oli tema lemmiksnäkk. Lisaks see, et koer, kes tuli alati rõõmsalt õue, vaatas mulle lolli näoga otsa ja andis mõista, et tema küll kuskile minna ei taha,» rääkis Marika.