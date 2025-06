Anu Poopuu on üks väheseid loomaarste Eestis, kes on spetsialiseerunud käitumismeditsiinile. See tähendab, et tema vastuvõtul käivad patsiendid, kes kannatavaid vaimse tervise probleemide käes. Neid on loomaarsti sõnul niivõrd palju, et järjekorrad võivad venida lausa mitme kuu pikkuseks.