Juunikuine lõhnav ja õitsev heinamaa on midagi erakordselt hurmavat ning kel tingimused vähegi võimaldavad, on kindlasti soovinud seda ilu endagi aias nautida. Kuigi looduses on kooslused kujunenud pika aja jooksul, võib koduaias püüda luua midagi sarnast ja seda pisut üle võlligi keerata, et õieilu kauemaks jätkuks.