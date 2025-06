NÄDALA REIS Alžeeria ja Liibüa – «mustad augud» turismitaevas

«Alžeeria – see on Aafrika Põhja-Korea!» Sellise radikaalse väitega tuli ühes Facebooki foorumis lagedale üks alžeerlane, kes küll ise hoopis Prantsusmaal elab. Tema kinnitusel on lood tema kodumaal just nii halvad. Ise küll, olles Aafrikas omajagu ringi liikunud, nomineeriksin sellele tiitlile hoopis Liibüa, mis on Alžeeria idanaaber. Mõlemad riigid on hiigelsuured ja mõlemas olen üsna hiljuti ka käinud.