NÄDALA KODU Raudoja pere ja nende unikaalse kodu põnevad lood

Selle vanasõnaga on kohane iseloomustada Värska elanike, Seto Instituudi tegevjuhi Ahto Raudoja ja tema kaasa Marilin Martini töid-tegemisi. Lisaks seto asja ajamisele on Eesti Maaülikooli metsanduse haridusega mees hinnatud puutöömeister, kelle kireks on traditsioonilised laastukatused ja vanad palkhooned. Diplomeeritud rootsi filoloogist naine tegi oma elus taas kannapöörde ja askeldab nüüd perefirmas − Ollõluuja Pruulikojas − kesvamärjukesega.