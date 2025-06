«Ma pigem voolan läbi elu ja vaatan, mis juhtub,» ütleb Birgit Sarrap, laulja ja kahe lapse ema, kelle karjäär sai hoo sisse 2007. aastal saate «Eesti otsib superstaari» võiduga. 18 aastaga on Birgit palju teinud ja endiselt üks Eesti armastatumaid artiste, kes ei karda lava mitte karvavõrdki, vaid hoopis… otsustamist. Eesti rahva silme all popartistiks ja emaks saanud Birgit võib nii mõnelegi paista viks ja viisakas, kuid ta pole kunagi soovinud olla täiuslik.

10. juuni 2007 oli superstaarisaate finaalsaade ja see kuupäev tähistab minu jaoks mu lauljatee algust. Paar päeva tagasi mõtlesin sellele, et 18 aastat on möödas! Samas olen selle aja jooksul jõudnud ka palju teha, nii et see on aus ja õiglane number.